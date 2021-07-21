Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde!
Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın bir süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile tatile çıktı. İkilinin Alaçatı sokaklarında keyifli halleri dikkat çekerken Açıl ve Ayça Çağla Altunkaya'yı bir arada görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şeyma Subaşı'nın bu duruma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.
Bir çocuğunun annesi Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Aşklarını ilan ettikten sonra sık sık görüntülenen çift, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi.
ŞEYMA'NIN KARDEŞİ, ACUN'UN SEVGİLİSİYLE TATİLDE
Geçtiğimiz günlerde eski eniştesi Acun Ilıcalı'yı kızının doğum gününe çağıran ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, bu sefer de Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı. Açıl ve Altunkaya önceki akşam Alaçatı sokaklarında kız kıza alışveriş yaparken görüntülendi.
Şeyma Subaşı'nın ablasının Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıkmasına nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.
ŞEYMA'DAN ACUN ILICALI'NIN OLDUĞU FOTOĞRAFA YORUM
Kübra Açıl önceki gün evinde kızının doğum gününü kutlamış ve Acun Ilıcalı'yı da davet etmişti. Eşi, Acun Ilıcalı, Melisa ve kızıyla olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Açıl'a ilk yorumlardan biri de kardeşi Şeyma Subaşı'dan gelmişti. Subaşı, Ilıcalı ve kızının olduğu fotoğrafa gülen yüzlü kalp emojisi koymuştu.
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