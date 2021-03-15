Sosyal medyanın diline düştü

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ve vaktini oğluyla birlikte evinde geçiren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan art arda 3 fotoğraflarına yer verdi.

"FAHRİYE EVCEN DE OLSAN O KAPI YAMULACAK"

Güzelliği ile göz kamaştıran ünlü oyuncu, fotoğraflarını kullanıcılarının beğenisine sunarken, fotoğrafındaki photoshop detayı ise dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı. Photoshop yapayım derken kapıyı yamultan Evcen'e, kullanıcılar, "Fahriye Evcen de olsan o kapı yamulacak", "Daha profesyonel olmalısın", "Yapma be kadın", "O da yapıyorsa biz ne yapalım" şeklinde yorum yapmaktan kendilerini alamadı. Adeta sosyal medyanın diline düşen güzel oyuncu, eleştiri de alsa yine de pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.