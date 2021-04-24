Sosyetik isimden aldatan karısına 50 milyonluk nafaka davası!

Cemiyet hayatı Akça Ailesi'nin boşanma davasıyla sarsıldı. İş adamı Rıza Akça'nın 40 yıllık eşi Kudret Akça, kendisini aldattığı gerekçesiyle İzmir 15. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

İHANETİ BELGELEDİ

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kudret Akça, eşinin haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü belirterek açtığı davaya Hilton Oteli'ndeki kayıtları da sunarak eşinin konakladığı odada Anna Bukina ve Katsiary Chytaya isimli kadınlarla beraber kaldığını belgeledi.

EŞİNİN CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARINI DA DOSYAYA EKLETTİ

Kudret Akça, eşinin mesajlarını da dava dosyasına ekletmeyi ihmal etmedi. Kayıtlarda Akça'ya "Uygun mu bu kız?" diye mesaj atan kadının aynı zamanda hem sevgilisi olduğu, hem de davalıya başka kadınlar ayarladığını belirtti. Kudret Akça ayrıca dava dosyasına "Canım aramışsın uçaktaydım, şimdi indim. Bizde bir problem yok, kaçta dersen geleceğiz" şeklindeki mesajları da dava dosyasına ekledi. Akça'nın dava dosyasına başka kadınlarla cinsel içerikli mesajları da belgeleriyle sunuldu.

AYLIK 200 BİN TL TEDBİR TAZMİNATI İLE 50 MİLYON TL MADDİ TAZMİNAT İSTEDİ

Eşinin diğer yandan şirket adına ipotekli olan oturduğu evle ilgili de kendisine büyük mağduriyet yaşattığı öne süren Kudret Akça, 3 çocuğunun babası Rıza Akça'dan aylık 200 bin TL tedbir nafakası ile 50 milyon TL maddi tazminat talebinde bulundu.