Sultan size el sallıyor
Türkan Şoray, önceki gün Nişantaşı'ndaki diş doktoru çıkışı objektiflere yansıdı.
MAGAZİN 21.07.2022, 13:14
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaklaşık bir yıldır diş tedavisi yaptıran Şoray, çıkışta objektiflerine yansıdığı basın mensuplarından soru sorulmaması için ricada bulundu.
"Mazur görün"
Diş doktorunun dişini çektiğini, ağzı uyuştuğu için konuşmakta güçlük çektiğini ifade eden usta isim, "Bugün mazur görün. Diş tedavim devam ediyor, ağzım şiş bu vaziyette konuşamayacağım. Sizi seviyorum." demekle yetindi.
Şoförünün yardımıyla özel aracının arka koltuğuna oturan Şoray, ardından basın mensuplarına el sallayarak poz verdi.
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