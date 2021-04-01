Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz
'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi' ve 'Nikah Masası' şarkılarıyla hafızalarda yer edinen usta sanatçı Ümit Besen'in menajeri, sanatçının artık hiçbir televizyon programına çıkmayacağını söyledi.
MAGAZİN 01.04.2021, 22:26 02.04.2021, 15:51
Günaydın gazetesi yazarı Ömer Karahan, bu haftaki köşesinde sanatçı Ümit Besen'le ilgili hayranlarına çok üzecek bir yazı kaleme aldı. Yazısında, 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi', 'Nikah Masası', 'Alışmak Sevmekten Daha Zor' ve 'Kader Utansın' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçının, hiçbir televizyon programına çıkmayacağını kaydetti.
"TELEFONLA KONUŞMANIZA HİÇ GEREK YOK"
Ümit Besen'in menajeri ile konuşup kendisinden randevu almak istediğini Karahan, menajerden beklemediği şu tepkiyle karşılaştığını kaydetti: "Telefon ile konuşmanıza hiç gerek yok, kendisi Bodrum'da, hiçbir televizyon programına katılmayacağız."
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