Ünlü isimlerin 20'li yaşlardaki halleri şaşırtıyor!
Instagram ve Twitter'da gündem olan '20'li yaşlar challenge' akımına ünlüler ve siyasetçilerden de katılım geldi. 20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :)" notuyla Marlon Brando'ya ait bir paylaşım yaparak takipçilerine tebessüm ettirdi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Bakan Selçuk'un esprisine 'klonlama' şakasıyla karşılık verdi.
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı' tartışmalarının olmadığı günlerdi. Zaten bizim için de pek fark etmezdi."
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır." notuyla paylaşım yaptı.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karadeniz yaylalarına çıktığı gençlik günlerine ait bir fotoğraf yayınladı.
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: "Bir zamanlar bende 20’li yaşlardaydım. Üstelik saçım da vardı, kel değildim."
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CÜNEYT ARKIN
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Oyuncu Hasibe Eren: "E Allah affetsin bir tipmişim ya 20 yaşındayken... Hiç biriniz de ağzınızı açıp bir şey demediniz... Pes..."
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Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu: "Gençlik başımda duman..."
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
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MUHARREM İNCE
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Şarkıcı Haluk Levent: "Bir akım var diyorlar 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama..."
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ŞEVKET ÇORUH
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
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ÖMER ZÜLFÜ LİVANELİ
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HAYKO CEPKİN
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NÜKHET DURU
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CEM DAVRAN
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CEM YILMAZ
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BEHZAT UYGUR
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CELİL NALÇAKAN
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DEMET AKALIN: "20'nci yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı..."
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YAPRAK ÖZDEMİROĞLU
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UĞURKAN EREZ
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AYŞENİL ŞAMLIOĞLU
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YEŞİM SALKIM
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NAZAN ÖNCEL
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NİLGÜN BELGÜN
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BURCU GÜNEŞ
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DEMET SAĞIROĞLU
36/43
ATA DEMİRER
37/43
BERNA LAÇİN
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VEDAT MİLOR: "20... Henüz sadece limonata veya su içtiğim zamanlar."
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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
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BURHAN ŞEŞEN
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MURAT BOZ
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METİN UCA
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