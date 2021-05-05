Ünlü isimlerin 20'li yaşlardaki halleri şaşırtıyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :)" notuyla Marlon Brando'ya ait bir paylaşım yaparak takipçilerine tebessüm ettirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Bakan Selçuk'un esprisine 'klonlama' şakasıyla karşılık verdi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı' tartışmalarının olmadığı günlerdi. Zaten bizim için de pek fark etmezdi."

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır." notuyla paylaşım yaptı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karadeniz yaylalarına çıktığı gençlik günlerine ait bir fotoğraf yayınladı.

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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: "Bir zamanlar bende 20’li yaşlardaydım. Üstelik saçım da vardı, kel değildim."

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CÜNEYT ARKIN

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Oyuncu Hasibe Eren: "E Allah affetsin bir tipmişim ya 20 yaşındayken... Hiç biriniz de ağzınızı açıp bir şey demediniz... Pes..."

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Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu: "Gençlik başımda duman..."

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

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MUHARREM İNCE

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Şarkıcı Haluk Levent: "Bir akım var diyorlar 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama..."

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ŞEVKET ÇORUH

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

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ÖMER ZÜLFÜ LİVANELİ

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HAYKO CEPKİN

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NÜKHET DURU

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CEM DAVRAN

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CEM YILMAZ

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BEHZAT UYGUR

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CELİL NALÇAKAN

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DEMET AKALIN: "20'nci yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı..."

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YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

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UĞURKAN EREZ

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AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

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YEŞİM SALKIM

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NAZAN ÖNCEL

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NİLGÜN BELGÜN

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BURCU GÜNEŞ

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DEMET SAĞIROĞLU

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ATA DEMİRER

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BERNA LAÇİN

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VEDAT MİLOR: "20... Henüz sadece limonata veya su içtiğim zamanlar."

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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

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BURHAN ŞEŞEN

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MURAT BOZ

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METİN UCA

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