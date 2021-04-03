Ünlü oyuncunun partisine polis baskını!

35 yaşına giren Özge Özpirinçci, 35'inci doğum gününü Yeniköy'deki üç katlı evinde kutladı. Oyuncunun doğum günü partisine; sevgilisi Burak Yamantürk, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katıldı. Oyuncular, lüks villanın bahçesinde müzik çalarak eğlenince polis şikayet edildi.

KAPININ ÖNÜNDE GERGİNLİK ÇIKTI

Özpirinçci'nin komşuları yüksek sesten şikayetçi olup, polisi aradı. Olay yerine gelip, eve girmek isteyen asayiş ekiplerini kapıda karşılayan Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" dedi. Polis ekiplerinden bir görevli daha sonra eve girdi. Asayiş ekiplerinin incelemesi sonucu Kovid-19 salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Polisler oyuncunun evinden ceza kesmeden ayrıldı.

"DUVARA ÇIKIP BAHÇEYİ ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR"

'Evine polis baskını yapıldı' haberleriyle gündeme gelen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci ise sosyal medya hesabı Instagram'dan uzun bir açıklama yaparak sitem etti. Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerim boyunca magazin ile her zaman saygılı ve seviyeli bir ilişki korumaya çalıştım ve bunda başarılı oldum. Eskiden üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Açık hava bir restoranda kutlanan doğum günüm evde bahçede devam ediyor ve magazin kameraları evin önüne gelip bahçenin içini çekmeye başlıyor. Bahçe duvarlarına çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konuşup Burak ve Uraz'ın röportaj yapabileceğini söylediğinde 'herkes gelip bizimle röportaj yapacak yoksa sabaha kadar buradayız' cevabi ile karşılaşıyor. Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizle ateş başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor.

"DURUMU MANİPULE EDİP BASKIN GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

Evdeki insan sayısının üç kati sayıda olan magazin ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir 'baskın' gibi göstermeye çalışıyorlar. Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan konuşmada evde bulunan bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyorlar. Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de biz evin içine giriyoruz ve evlere dağılıyoruz. Dediğim gibi, eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Sadece içimi dökme istedim çünkü yazılıp çizilen yalan haberlerin, çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum."