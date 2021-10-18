Ünlü şarkıcı 'Murda' gözaltına alındı!
İstanbul'da Türk kökenli Hollandalı şarkıcı, uyuşturucuyu özendirme suçlamasıyla gözaltına alındı.
MAGAZİN 18.10.2021, 12:04
Murda takma adlı rap şarkıcısı Önder Doğan, kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımına sık sık yer veriyor.
En az 3 şarkısının sözlerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlendi.
Şarkıcı, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan, Hollanda vatandaşı Doğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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