Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'dan üzen haber geldi. Ortaç, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedaviye alındı. Şarkıcı aşı yaptırması nedeniyle hastalığı hafif atlatıyor.
MAGAZİN 30.08.2021, 15:53
Yoğun konser temposu nedeniyle şehirden şehre koşturan şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzen haber geldi. Ortaç'ın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Serdar Ortaç'ın genel sağlık durumu iyi. Ünlü şarkıcı evinde karantinaya girdi, tedavisine de hızlı şekilde başlandı.
GEÇEN HAFTA HATAY'DAYDI
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta konserleri kapsamında Hatay'ın Arsuz ve Antakya ilçesinde sahne aldı. Ortaç'ın hayranlarını özlediği görülürken, son gelen haber hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu.
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