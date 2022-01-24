Usta sanatçı Fatma Girik hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
MAGAZİN 24.01.2022, 09:38
Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin, "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.
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