64. Dönem Kültür Ve Turizm Bakanı, 27. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti 22. Kuruluş yıl dönümü Programı'nda 24 TV’nin canlı yayın konuğu oldu.
Uzun yıllardır Kahramanmaraş’ın Ankara’daki gür sesi olan, memleket sevdasıyla gecesini gündüzüne katarak çalışan ve ülke siyasetinin duayen isimlerinden Ünal, Ak Parti’nin 22 yıllık millet mücadelesini değerlendirdi
Konuşmasının devamında Ünal, “Ak Parti her zaman milletin hassasiyetleriyle birlikte hareket etmiştir.” İfadelerini kullandı