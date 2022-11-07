64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, beraberinde Milletvekilleri Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve İl Başkanı Fırat Görgel’le birlikte AK Parti Elbistan ilçe başkanlığı görevine atanan Servet Okur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Parti binası önünde coşkuyla karşılanan Ünal ve beraberindeki heyet, Okur’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Toplantı salonunda partililerine hitap eden Ünal, Elbistan’a yapılan yatırımların sürdürüldüğünü söyledi.

Ünal yaptığı konuşmada şunlara değindi: “İlçe başkanımıza bir hayırlı olsun dedik. Tabi gelmişken sizlere de bir selam vermek istedik. Hamd olsun gelirken baktım hizmetler duraksamadan devam ediyor. Yurt binamızdaki çalışmalar hızla devam ediyor. Yolumuz bitmek üzere. Şimdi önümüzdeki günlerde hem tiyatro salonuna hem kütüphaneye hem konferans salonuna hem kitap kafeye inşallah Elbistan'ımız kavuşuyor. Öğretmenevimiz askerlik şubemizin yerinde yapılıyor. Söz verdiğimiz gibi üç tane mahallemizin doğalgaz erişim hatları tamamlanıyor. Şu anda Elbistan'ımızda AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın hizmetleri duraksamadan devam ediyor. Allah daim etsin inşallah. Allah sizlere de güç kuvvet versin kardeşlerim. İnşallah Servet Bey'le beraber şimdi kadın kolları başkanımızı da hızla belirleyip Servet Bey, yeni kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız Elbistan'da 2023’de bütün bu hizmetlerin semeresinin bir sonucu olarak inşallah sizden ne bekliyoruz? Bir rekor bekliyoruz inşallah. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum.” deei.