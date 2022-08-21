Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kahramanmaraş’a verdiği hızlı tren müjdesi ile yatırım planına alınan ancak Ulaştırma Bakanlığının daha önceki hazırladığı demiryolu ağında yer verilmeyen Kahramanmaraş hızlı tren hattı projesine AK Parti MYK üyesi, Grup Başkanvekili Mahir Ünal el attı. Ünal’ın; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesi sonucu TCDD resmi Twitter hesabından yatırımın son hali hakkında tweet atıldı. Atılan tweette projenin hızla ilerlediği ve bu hizmet ile vatandaşların daha güvenli ve hızlı ulaşımına katkı sağlanacağı vurgulandı.

Telefon görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “İllere göre yatırım alma oranında 11. sırada bulunan Kahramanmaraş’ın daha fazla yatırım yapmaya, devam eden projeleri takip etmeye, kahraman şehrimizin hayallerini gerçekleştirmeye 20 yıldır olduğu gibi devam ediyoruz. Türkiye’yi çağ atlatmış ve bugüne kadar verdiği tüm sözleri tutmuş olan AK Parti, 20 yıldır hiç durmadan yoluna devam etmektedir, inşallah ülkemiz ve şehrimiz hak ettiği hizmetleri 20 yılda nasıl aldıysa bundan sonrada fazlasıyla alacaktır. Kahramanmaraş aşkıyla 20 yıldır yaptığımız onlarca yatırım ve hizmete yenilerini katmaya devam ediyoruz. Her şey Türkiye için! Her şey Kahramanmaraş için!” ifadelerine yer verdi.