Bu Kapsamda Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, Down Sendromu Derneği Ve Kipaş Holding İş Birliğinde, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda 46+1 Destek Eğitim Sınıfının Açılışı Gerçekleştirildi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Kmtso Meclis Başkan Yardımcısı Aynı Zamanda Arıkan Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan Her Türlü Sosyal Sorumluluk Projesinin Yanında Olduklarını Söyleyerek Hayırlı Olmasını Diledi.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Konuşan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan İse Arıkan’a Desteklerinden Dolayı Teşekkür Ederek Evlatlarımız, Akranlarıyla Rahat Bir Şekilde Kaynaşabilecek” Dedi.