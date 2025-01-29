Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’ne Darende İlçe İtfaiye Hizmet Binası yapıyor. Gerekli protokollerin tamamlanması ve yer tesliminin yapılmasının ardından ekipler, çalışmalarına başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ağını daha da güçlendirmek adına Darende ilçesine tam teçhizatlı itfaiye hizmet binası yaparak, olası afetlere müdahale süresini en aza indirgemeyi hedefliyor.

Öte yandan Darende İlçe İtfaiye Hizmet Binası içerisinde itfaiye ekipleri haricinde yol ve altyapı ekipleri de yer alacak. Kış mevsiminde karla mücadele çalışmaları için teyakkuzda olacak ekipler, diğer aylarda ise rutin yol bakım ve altyapı çalışmaları gerçekleştirecek.

Toplam proje alanı 1862 metrekare olan Darende İlçe İtfaiye Hizmet Binası’nın 460 metrekaresi kapalı inşaat alanı olarak inşa edilecek. Kapalı inşaat alanının 210 metrekarelik kısmı hangar, 250 metrekarelik alanı ise idari bina olarak kullanılacak.

İdari bina içerisinde de yemekhane, itfaiye amir odası, yatakhane, acil durum toplantı odası, yol ekipleri şubesi, MASKİ ekipleri şubesi, teknik hacimler, wc-banyo, koridor ve depo kısımları bulunacak.