Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın kültürel ve sanatsal değerlerini gençlerle buluşturmayı amaçlayan “Kültür ve Sanat ile Rehabilitasyon” projesi kapsamında, kültür bilinci gezisi düzenledi.MALATYA (İGFA) - Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın koordinasyonunda gerçekleşen etkinlik, Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kültür Bilinci Gezisi, gençlerin şehrin tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerini yakından tanımalarını sağlarken, aynı zamanda sosyal farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. Şehrin önemli noktalarına yapılan ziyaretlerde, katılımcılar tarih, kültür ve sanat dolu bir gün geçirdi.

MALATYA’NIN EŞSİZ ZENGİNLİKLERİNİ KEŞFETTİLER

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen gezide, gençler önce Malatya’nın kültürel ve sanatsal yaşamını temsil eden Sanat Sokağı ile buluşturuldu. Ardından Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesini gezen gençler, dünyanın çeşitli yerlerinden toplanan eşsiz koleksiyonlarla dolu müzede geçmişe ışık tuttu. Şehrin nostaljik atmosferini yakından hisseden katılımcılar, Radyo ve Gramofon Müzesi ile Kültür Evi'nde kültürel mirası tanıma fırsatı buldu.

Gezinin bir diğer önemli durağı ise Malatya’nın simge yerlerinden Turgut Özal Anı Evi oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı’nın hatıralarına tanıklık eden bu mekân, gençler için ilham kaynağı oldu. Kent Müzesi’ni de gezen gençler daha sonra, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ArslantepeHöyüğü’nü ziyaret ettiler. Katılımcılar, binlerce yıl öncesine uzanan medeniyetlerin izlerini görerek tarihin derinliklerine yolculuk yaptı.

“Kültür ve Sanat ile Rehabilitasyon” projesi, gençlerin yalnızca birer birey olarak değil, aynı zamanda topluma katkıda bulunabilecek kültür elçileri olarak yetişmelerine katkıda bulunmalarını hedeflerken, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerle devam etmesi planlanıyor. Malatya’daki bu özel gezi, gençler için hem öğretici hem de ilham verici bir deneyim olurken, kültür ve sanatın birleştirici gücü sayesinde gençlerin, tarihe ve sanata olan ilgisi bir kez daha ortaya çıktı.