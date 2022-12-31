Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde, K.A., A.Ş. ile M.T. arasında tartışma çıktı.
M.T.'nin silahla vurduğu K.A. ile A.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, şüpheli M.T. araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Şüpheli gözaltına alındı
Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı olayda tetiği çektiği ileri sürülen şüpheli M.T. İnönü Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
M.T.’nin baş kısmında darp sonucu yaralandığı belirlendi, hastanede tedavi altına alınan K.A. ve A.Ş. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.