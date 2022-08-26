Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat ve Muş’un Malazgirt ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde yerini aldı.



Malazgirt Zaferi’ni Anma Programı kapsamında bölgede kurulan stantlarda katılımcılar; yöresel lezzetlerini, kültürünü ve el sanatlarını misafirlere tanıtma imkânı buluyor.



Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinin, geleneksel el sanatlarının, gelenek ve göreneklerini yansıtan ürünlerin yer aldığı çadır, yerli ve yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu.



Etkinlikte, Kültür Yayınları’ndan eserler de misafirlere tanıtıldı. Kahramanmaraşlı güreşçiler de festivalde sergiledikleri gösterilerle katılımcıların beğenisini kazandı.



Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi çadırını ziyaret edenler arasında Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri de yer aldı.

