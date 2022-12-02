Kaza, saat 22.30 sıralarında Maltepe'de sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir sürücü, aşırı yağış nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar kaldırımlara çıktı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Sahil yolunda kısa süreli trafik oluşurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.