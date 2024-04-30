Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Manolya Apartmanı'na ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Polat Yalçın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Ali Rıza E, Faruk Ç, Mümtaz E. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Mehmet Sait K. ve Atilla K. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Osman Polat Yalçın, binayı usulüne uygun yaptığını savunarak üzerine atılan suçları kabul etmedi ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Faruk Ç, binaya 20 metrekarelik ilave asma kat inşaatı yaptıklarını, bunun inşaatın statiğini bozacağına yönelik herhangi bir etkisinin olmadığını savundu.

Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Müşteki Mustafa Müdüroğlu, Manolya Apartmanı'nda annesini kaybettiğini, babası ve kız kardeşi ile kendisinin de enkazdan yaralı olarak çıkarıldıklarını belirterek, sorumlu olan tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınarak, tutuklu sanık Osman Polat Yalçın'ın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.