Manzara için Boğaz'daki fıstık çamını kesenlere büyük tepki: İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız

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Üsküdar'da İstanbul Boğazı manzaralı 4 katlı bir binanın bahçesinde bulunan fıstık çamının kesilmesine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan videoda 3 kişinin ağaca bir halat bağlaması, bir kişinin ise kesme motoruyla ağacı kesmesi yer alıyor. Üsküdar Belediyesi ekipleri düzenledikleri tutanağı, ceza yetkisinin bulunduğu İl Orman İşletme Müdürlüğü'ne gönderdi. Belediye yetkilileri, "İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz" dediler.