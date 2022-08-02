Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yöresel lezzetlerini, geleneksel el sanatlarını ve kültürel değerlerini koruma altına almak, bunların ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale gelmesini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin de katkılarıyla Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan tescil başvurusunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu’nun hazırladığı 1 Ağustos tarihli ve 130 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde Maraş Gülü Motifi, şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Böylece Maraş Ravanda Şerbeti’nin ardından Maraş Gülü Motifi de tescillendi.

Tescilli Ürünlerimizin Sayısını Artıracağız

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan tescile ilişkin yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’ın kurtuluş tarihi ve kışın en çetin olduğu 12 Şubat gününde Kahramanmaraş’ta açtığı rivayet edilen, Kahramanmaraş’ın kurtuluşuna bir işaret olduğuna inanılan kırmızı gülün kumaşa nakşedilmesiyle ortaya çıkan Maraş Gülü Motifi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek şehrimizin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Önümüzdeki süreçte de şehrimizin yöresel lezzetlerine ve el sanatlarına sahip çıkarak, coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.