Kahramanmaraş mutfağının konu edildiği, yemek kültürünün ve tariflerinin verildiği Maraş Yemekleri kitabı, Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi’nde tanıtıldı.

Mürüvvet Nazlı’nın kaleme aldığı eserde, Kahramanmaraş mutfak kültürüne ait birçok bilgi ve fotoğraf yer alıyor.

Maraş Yemekleri kitabı Yazarı Mürüvvet Nazlı program sonunda yaptığı açıklamada kendisine bu zorlu süreçte destek olan herkese teşekkür etti.

Unutulmaya yüz tutmuş Kahramanmaraş yemeklerinden, günümüzde popülerliği artmış ürünlere kadar birçok konuda geniş bilgilerin yer aldığı eserin tanıtımına katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin kültür hazinesine bir katkı daha yaptıklarının altını çizdi.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur da kentin gastronomi kültürü adına çok güzel bir eser olduğuna dikkat çekti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal yaptığı açıklamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise Bu gibi eserlerin öneminin büyük olduğunu ifade etti.

