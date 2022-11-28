Atatürk Meydanındaki Etkinliklerin Ardından Kale’ye Bayrak Koşusu Ve Yürüyüşünün Gerçekleşmesiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Bayrağa Madalya Taktı Ve Şanlı Türk Bayrağı Göndere Çekildi.

Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Bayrak Olayı’nın Ne Kadar Kutsal Ve Önemli Olduğuna Vurgu Yaptı.

Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan İse Bu Bayrak Altında Yaşamaktan Gurur Duyuyoruz Dedi.

Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç De Şanlı Türk Ecdadını Rahmetle Anıyoruz Dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Bayrağın Önemine Vurgu Yaptı.