Özellikle işletmeleri yıkılmış esnafların yanında binası az hasarlı olan esnaflarda yaraların sarılması adına kepenklerini açmaya başladı.
Fakat işyerlerini açan esnaflarda işlerin azalmasından kaynaklı olumsuz etkilendi.
Bu kapsamda esnafın yarasına merhem olunması amacıyla işletmesi hasar almış 100 esnaf Ankara’da 10 gün sürecek fuar organizasyonuyla yaralarını sarması hedefleniyor.
İşletmeler 17-26 Mart arasında, Ankara ANFA fuar alanındaki fuara katılmak üzere yola çıktı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan, Ankara’da bulunan vatandaşların desteklerini istedi.
Sarayaltı işletmecisi Ökkeş çimen, yapılan organizasyonun Kahramanmaraş esnafına can suyu olacağını söyledi.