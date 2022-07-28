İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan marketin güvenlik kameraları kırıldı.

Sabah erken saatlerde kız arkadaşıyla yolda yürüyen bir kişi, güvenlik kameralarını fark etti.

O anlar kırılan kameraya yansıdı

Elinde bulunan boruyla defalarca kameraya vuran şahıs, kamerayı kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kırılan kameraya yansıyan görüntüler, market sahibi Tuğrul Şahin tarafından fark edildi.

"Ne yapmaya çalıştığını çözemedik"

DHA'nın aktarımına göre; şahıstan şikayetçi olan Şahin, "Pazartesi günü sabah 06.30 sıralarında bir tane genç tarafından sopayla güvenlik kameramız kırıldı. Yanında kız arkadaşı vardı. Sebepsiz yere kırdı, gitti. Ne yapmaya çalıştığını çözemedik. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Hiç tanımıyoruz, daha önce hiç görmedik. Boru alıyor kameraya vuruyor. Yönü değişmişti, kırıldığını fark ettik. Güvenlik kamerasını izledik. 18 yaşlarında biri. Çok şaşırdık ilk defa başımıza böyle bir şey geldi." ifadelerini kullandı.