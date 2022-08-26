Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,15-30 Ağustos tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta kampa giren Masa Tenisi Yıldız-Genç Milli Takımı’nı Belediye Hizmet Binası’nda misafir etti. 1 idareci, 7 antrenör ve 50 sporcudan oluşan Masa Tenisi Yıldız-Genç Milli Takımı, kamp boyunca hem maddi hem de manevi desteklerini esirgemeyen Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini ileterek, plaket takdim etti.

Ziyarette antrenörler ve genç sporcularla sohbet eden Başkan Mahçiçek, sportif kariyer ve eğitim noktasında tecrübelerini anlatırken, birbirinden önemli tavsiyelerde bulundu. Ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023’ü de anlatan Başkan Mahçiçek, sporculara katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

“Kahramanmaraş gerçekten güzel bir memleket”

Burada öğrencilere Kahramanmaraş’ı anlatan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş gerçekten güzel bir memleket, muazzam bir tabiatı, çok iyi bir kültür seviyesi var. Türkiye’deki düşünce adamlarının büyük bir kısmı Kahramanmaraş’tan yetişmiştir. Kahramanmaraş mükemmel bir sanayiye sahiptir. Örneğin Türkiye’de iplik üretiminin 3’te 1’ini, dokumanın yüzde 17’sini, çelik eşyanın yüzde 64’ünü, enerjinin yüzde 12’sini, çimentonun yüzde 11’ini Kahramanmaraş üretir. Eksik olan ne biliyor musunuz? Tanıtım eksikliği. Bu eksikliği de önümüzdeki sene Kahramanmaraş’ta açacağımız Uluslararası EXPO 2023’le aşacağız inşallah. En az 50 ülkeden 2 milyondan fazla insan gelecek, hem de 6 aydan fazla sürecek” ifadelerini kullandı.

“Hepinize gönülden güveniyorum, her zaman sizlerin en büyük destekçisi olacağız”

Genç sporculara kendi hayatından örneklerle tecrübelerini aktaran Başkan Mahçiçek, eğitim ve teknoloji kullanımı noktasında da uyarılarda bulunarak, “Her arkadaşımızın kafasında en az bir ideali olması gerek. O ideali gerçekleştirmek için çok iyi çalışmamız lazım. Artık rekabet çok fazla insanlar arasında oluyor. Mesela üniversite sınavına milyonlarca öğrenci giriyor, onların arasından sıyrılıp çıkacaksınız. Onun için düzenli ve sistemli her gün çalışmanız lazım. Düzenli ve sistemli çalışırsak başarı gelir arkadaşlar. Onun için okuyacaksınız İnşallah, hem sportif alanınızda hem de eğitiminizde en iyisi olacaksınız. Artık bu ülke birbiriyle yarışan, iyi yetişen gençlerin ülkesi olmaya başladı. Türkiye artık teknoloji üreten, ekonomisini de iyiye giden ve çok iyi bir gençliği olan bir ülke. Bu gençliğin ülkelerine mutlaka sahip çıkması lazım. Bu ülke sizlerle çok daha iyi olacak. Hepinize hayırlı bir kamp dönemi geçirmenizi diliyorum. İnşallah buradaki çalışmalarınızla katıldığınız müsabakalarda önemli başarılar kazanacak, uluslararası arenada hem milli marşımızı söyletip hem de bayrağımızı göndere çekeceksiniz. Hepinize gönülden güveniyorum, biz her zaman sizlerin en büyük destekçisi olacağız. Kıymetli antrenörlerimize ve sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’e plaketi ise Federasyon Başkanı Oktay Çimen’i temsilen Kahramanmaraş Masa Tenisi İl Temsilcisi ve Kamp Müdürü Gürsel Karaöğen takdim etti.