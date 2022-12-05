Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, masaj salonuna gelen Nail K. (49), içeride kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle şüpheli, Nail K.'yı bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kavga seslerini duyan vatandaşlar endişe içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.