Okulların açılmasına sayılı günler kala MBA okulları Kahramanmaraş’ta spor ve eğlence şenliği düzenledi.

Hazırlık sınıflarının eğitime başlamasıyla birlikte oryantasyon süreci ve öğrencilere moral motive desteği sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte aşure ikram edilirken, öğrenciler voleybol müsabakası, streetball müsabakası ve müzikli eğlence ile keyifli vakit geçirdi.

Öğrencilerle birlikte velilerinde yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte müsabakalarda başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

MBA Okulları hakkında bilgi veren Modern Bilimler Akademisi Kampüs Müdürü Arzu Düzgün, “etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim” dedi.