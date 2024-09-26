Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Büşra Kıyık’ın organize ettiği etkinliğe, Aksu TV Haber Müdürü ve Ana Haber sunucusu Kurtuluş Şükür konuşmacı olarak katıldı. Okul Müdürü Muhammet Kasap’ın yanı sıra öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği panelde, "Basın ve Yayında Türkçenin Doğru Kullanımı" başlığı ele alındı.

Konuşmasında dilin doğru ve etkili kullanımına dikkat çeken Kurtuluş Şükür, özellikle medya sektöründe Türkçenin doğru kullanılmasının önemini vurguladı. Panelde ayrıca, Türkçenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmaların önemi tartışıldı.

Etkinlik, Türkçenin yaşatılması ve dil bilincinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. MBA Okulları’nın düzenlediği bu panel, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Editör: Yunus Firdevsoğlu