Genel Kurul, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.
Meclis'in yeni yıldaki ilk işi, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması olacak.
EYT düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek.
Başörtüsüne ve ailenin korunmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri gerçekleştirilecek, daha sonra Genel Kurul süreci başlayacak.
Ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifleri, Meclis Başkanlığına sunulacak. 7. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi de yeni yılda Meclis'e sunulacak düzenlemeler arasında yer alıyor.