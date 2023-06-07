TBMM Genel Kurul'da 28'inci yasama döneminin Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı.

Oturumu geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yönetti. Numan Kurtulmuş, Meclis'in yeni başkanı oldu. İlk mesajlarını Meclis kürsüsünden verdi.

Meclis Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

Meclis Başkanlığı için toplam 7 aday yarıştı.

AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Numan Kurtulmuş, CHP'nin adayı Tekin Bingöl, İyi Parti'nin adayı Cihan Paçacı, Yeşil Sol Parti'nin adayı Tülay Hatimoğulları Oruç, Gelecek ve Saadet Partisi'nin adayı Serap Yazıcı, Deva Partisi'nin adayı Mustafa Yeneroğlu ve Türkiye İşçi Partisi'nin adayı Can Atalay oldu.

İlk iki turda adayların hiçbiri gerekli olan 400 oya ulaşamadı. İkinci turun sonunda Serap Yazıcı ve Mustafa Yeneroğlu adaylıktan çekildi. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy arandı. Numan Kurtulmuş 321 oyla Meclis Başkanı seçildi.

Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçilmesinin ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Numan Kurtulmuş görevini, Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'den devraldı.