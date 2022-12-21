Şehirde kültür sanat etkinliklerine, çeşitli toplantı ve buluşmalara ev sahipliği yapan kültür merkezinde; duvar ve kolonlardaki ahşap kaplamalar, mutfak ve lavabolar, seyirci koltukları, salonun zemin kaplamaları ve sahne kısmı baştan sona yenilendi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, salonda son düzenlemelerini gerçekleştiriyor.

Toplamda 2 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlamaya devam edecek.