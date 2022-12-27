Milletvekili Sezal burada Elbistan Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Program sonunda Aksu Haber’e konuşan Ak parti Elbistan ilçe başkanı servet okur, ziyaretleri için Milletvekili Sezal’a teşekkür etti.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’de, “ilçemize kazandırılması planlanan teknokent projesiyle ilgili sayın vekilimiz takipçisi olacağız diyerek bizleri mutlu etti” dedi.
AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise Elbistan’ımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.