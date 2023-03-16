28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Cumhur Başkanı Erdoğan’ın İmzasıyla Geçtiğimiz Günlerde Başladı.

Bu Süreçte Yurdun Dört Bir Tarafında Milletvekilliği Aday Adaylığı İçin Başvurular Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş Ak Parti İl Başkanlığında Da Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilliği Aday adayı Mehmet Demir Başvurusunu Gerçekleştirdi.

Aday Adayı Demiri Başvuru Sürecinde Sevenleri de Yalnız Bırakmadı.

Gerekli Belgelerin İl Başkanlığına Teslim Edilmesinin Ardından Aksu Haber Açıklamalarda Bulunan Aday Adayı Mehmet Demir Hep Birlikte Kahraman Şehir İçin Çalışacaklarını Dile Getirdi.