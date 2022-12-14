Bu kapsamda Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı Bursiyer İlişkileri Sorumlusu Aslı Yantra, Mehmet Gümüşer Anadolu lisesi öğrencilerine bursiyer programı hakkında bilgi verdi.
Bursiyer Programına Kahramanmaraş’tan ilginin yoğun olduğunu belirten, Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı Bursiyer İlişkileri Sorumlusu Aslı Yantra, “bizlere destek olan üniversitemiz mezunu Serhan Erdoğanyılmaz beye teşekkür ederim” dedi.
Başkonuş Yaylası İşletmecisi Serhan Erdoğanyılmaz’da "inşallah Kahramanmaraş’ımızdan değerli öğrencileri Koç Üniversitesine gönderebiliriz” ifadelerini kullandı.
Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi okul müdürü salman Malkoç’ta programda emeği geçenlere teşekkür etti.