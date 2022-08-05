Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Pazarcık ilçesi Mehmet Özdal Caddesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 6 Milyon TL’lik yatırımla ilçenin en işlek arterlerinden Mehmet Özdal Caddesi’nin asfaltı ve kaldırımları yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmalarla arter daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Muhtarlardan Hizmet Teşekkürü

Mehmet Özdal Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Pazarcık Fatih Mahallesi Muhtarı Hüseyin Mitil, “Mehmet Özdal Caddemiz Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan uca yenilendi. Burası Pazarcık’ın en gözde caddelerinden bir tanesi. Bölgedeki mahallelere ulaşım sağlayan ve yoğun olarak kullanılan bir grup yolu. Gerçekten çalışmalarla caddemiz çok konforlu hale getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Memiş Özdal Mahalle Muhtarı Hatice Üste ise, “Bölge mahalleleri ve ilçemiz için son derece önemli olan Mehmet Özdal Caddemizde gerçekleştirilen çalışmalardan son derece memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.