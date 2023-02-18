Türkiye, deprem yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kahramanamaraş merkezli deprem, tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak anılıyor.

11 ili yerle bir eden depremde can veren vatandaşlarımızın sayısı, 40 bine dayandı.

Elim olay ile ilgili her gün yeni bir acı hikayesi duyulurken, bu süreçte Türkiye'nin yüreği afet bölgelerinde atıyor.

Deprem bölgelerine yurdun dört bir yanından yarım tırları hareket ederken, diğer ülkeler de sessiz kalmadı.

Yardımlarla ihtiyaçlar giderilmeye çalışılırken, madencisinden gönüllüsüne, AFAD'ından Mehmetçik'ine herkes bir cana daha dokunma umuduyla çalışmalarını sürdürüyor.

Felaketin ilk anlarından itibaren kışlasından çıkan kahraman askerler, deprem bölgelerinde yardımlarını sürdürüyor.

Depremzedeye montunu verdi

Bu kez gündeme gelen olayda, komandonun şefkati bir kez daha gözler önüne serildi.

Depremden etkilenen bir kadının üşüdüğünü ve ellerini sıkarak ısınmaya çalıştığını gören asker, montunu çıkardı.

"Ölümü gör" ifadelerini dinlemeyen asker, kadın depremzedeye montunu giydirdi.