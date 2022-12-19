Meteorolojik verilere göre, yurt genelinde hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oldu. Kayak merkezlerinde dahi sezonun açılması için kar yağışı beklenirken, Mehmetçiğin zorlu arazinin yanı sıra soğuk hava ve karla mücadelesi bir aydır devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 312'sinde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı. Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde ise kar kalınlığı bir metreye yaklaştı. Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altına inerken en soğuk gece eksi 25 ile İkiyaka Dağları'ndaki Binbir Kapı Üs Bölgesi'nde yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.