"Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa, ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz." dedi.

"Yarın YSK'ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Yarın son gün. Ama çarşamba bir iş başlıyor, 100 bin imza. Çarşamba’dan pazartesiye kadar biz ne yapacağız? Çarşamba günü bir günde işi bitireceğiz. Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa, ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz. Hadi göreyim sizi, çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlıkları önünde kuyruk oluşturacaksınız."