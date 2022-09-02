Bir süre önce vefat eden Kahramanmaraşlı iş insanı As Beton Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ali Cilve için Abdülhamit han Cami’inde akşam namazının ardından mevlit okutuldu.



Okutulan mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı.