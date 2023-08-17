AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ahlatcı Holding iştiraki Nanografi Nanoteknoloji AŞ, yüksek teknoloji laboratuvarlarında geliştirdiği "grafen nokta" teknolojisini savunma sanayisinin kullanımına sundu.

"Grafen nokta", gözle görülmeyen ve UV ışık altında parlayan özel bir nano materyale karşılık geliyor. İlk kez "altın" üzerine uygulanan "grafen nokta", mermi gibi mühimmatlara, plastikten metale, elektronikten araç yedek parçalarına, kozmetikten medikale kadar sınırsız uygulama alanına sahip bulunuyor.

"Grafen nokta", fişek üzerine üretici firmanın istediği şekil ve ebatlarda kolaylıkla uygulanabiliyor. Yüksek mukavemeti sayesinde ürünün üzerinden çıkarılamayan "grafen nokta", ürünün her bir alıcı tarafından yalnızca bir UV cihazı ile kolayca tespit edilebilmesini sağlıyor. Bu sayede, ürünün iddia edilen firma tarafından üretilip üretilmediği saniyeler içinde kolay ve pratik bir şekilde anlaşılıyor.

Nanografi İş Geliştirme Direktörü Yunus Emre Deli, AA muhabirine, halihazırda seri üretimini yaptıkları grafen ile yeni teknoloji ürünleri ortaya çıkardıklarını söyledi. Bunların başında "grafen noktanın" geldiğini ifade eden Deli, "Grafen, kaşiflerine Nobel Fizik Ödülü kazandırmış bir malzeme. Türkiye'de bunun en yüksek ölçüde ve nitelikte üretimini yapıyoruz. Geçen yılın rakamlarıyla 80'den fazla ülkeye ihracatını gerçekleştirdik. Bunların içinde hep rekabetçi piyasalar var." dedi.