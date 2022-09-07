Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Mersin'in Gülnar ilçesinde saat 07.22'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 16,89 kilometre derinlikte kaydedildi.