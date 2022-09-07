Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Mersin'in Gülnar ilçesinde saat 07.22'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 16,89 kilometre derinlikte kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Mersin'in Gülnar ilçesinde saat 07.22'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 16,89 kilometre derinlikte kaydedildi.
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