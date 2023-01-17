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Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, U.K'nin kullandığı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkiinde, R.S. idaresindeki demir profil yüklü tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı.

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