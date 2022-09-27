Mersin’de polis evine teröristlerce yapılan bombalı araçla saldırı sonucu 1 polis memuru şehit olurken, 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tece Polis Evin Nizamiye Nöbet Kulübesine saat 22.45 sıralarında beyaz renkli bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ateş açılmasıyla birlikte polis ekipleri anında karışık verdi. Ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 1 polis memuru şehit olurken, 2 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.