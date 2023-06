Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'ndeki çadır kentlerde barınan depremzedeleri ziyaret eden ünlü isimler, çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla oyunlar oynadı.

Eğlenceli anların da yaşandığı ziyarette şarkıcı Mahmut Tuncer ve Züleyha Ortak, depremzedelerle şiir okudu, şarkı söyledi.

Etkinliğin öncüsü şarkıcı Züleyha Ortak, AA muhabirine, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremin üçüncü gününden bu yana bölgede olduğunu söyledi.

Bu kez Beste Korkmaz, Aypen Telci, Deniz Akkaya, Merve Aydın, Buse Turan, Mahmut Tuncer, Mustafa Şimşek ile geldiklerini anlatan Ortak, şunları kaydetti:

"Bir sonraki turumuz iki gün sonra İskenderun'a olacak. Her grubumuzda isimler değişiyor. Ama çekirdek kadroda ben ekip koordinatörü olarak devam ediyorum. Bölgeye 11'inci ziyareti gerçekleştirdik. Bu sayede yetenekli çocukları da keşfettik. Bölgeye her geldiğimizde farklı hikayelerle karşılaşıyoruz. Keşfettiğimiz çocuklarla iletişimi koparmayıp, ilerleyen günlerde onlar için bir şeyler yapacağız. Bugün bizi derinden etkileyen Merve oldu. Sevgili Merve Elbistan'da Trabzon Belediyesindeki çadır kentte kalıyor. Doğuştan görme engelli ve her şeyini evini, eşyalarını enkazın altında bırakmış ve sağ olarak çıkmış. Canlarını zor kurtarmışlar. 'Umudum halen yerinde.' demişti. Şu anda tek gayemiz, Merve'nin gözünün açılması, onun gökyüzüne bakmasını sağlamak."

- "Çok güzel futbol oynayan Muhammed isimli bir çocuğu keşfettim"

Milli atlet Merve Aydın da depremin ardından afetzedelerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Oluşturdukları küçük bir ekiple depremden etkilenen illeri ziyaret ettiklerini anlatan Aydın, "Olabildiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki illeri gezerek çadır ve konteyner kentlerdeki eksiklikleri de görüyor, o eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Bunu da gerek kendi bütçemizle gerek dostlarımızın destekleriyle yapıyoruz. Sağ olsun, onlar da bize bu konuda güveniyorlar ve desteklerini hiç esirgemiyorlar." dedi.

Aydın, milli sporcu olduğu için gezdiği bölgelerde yetenekli çocukları da keşfettiklerini dile getirerek, çok güzel futbol oynayan Muhammed isimli bir çocuğu keşfettiğini ve gerekli yönlendirmeleri yaptığını ifade etti.

Yaşanan felaketten duyduğu üzüntüyü belirten Aydın, "Ülke olarak bugün aynı acı içindeyiz. Acıyı onlarla paylaşıyoruz, birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.