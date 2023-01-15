Bu anlamlı ödülü Aksu TV genel müdürü Cüneyt beyit, kıymetli mesai arkadaşımızın babası Seyfullah Demir’e takdim etti.

Burada duygusal bir konuşma yapan Seyfullah demir, “ben isterdim ki Samet’im bu ödülü alsın ama sene-i devriyesinde aldım. Acımız büyük, bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan Aksu TV ailesine teşekkür ederim” dedi.

Bizlerde aksu TV ailesi olarak tekrardan kıymetli mesai arkadaşımız Samittin Demir’i saygıyla anıyoruz.