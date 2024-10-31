"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, mesleki eğitime ilişkin gelecek yıl izlenecek politika ve tedbirler de yer aldı.

Mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak. İhtiyaç duyulan alanlara yönelik özel sektörle işbirliği yapılarak protokoller hazırlanıp yürütülecek.

Müfredat ve eğitim yöntemleri, teknolojik gerekliliklere uygun şekilde güncellenecek. Özel sektörün ülke rekabetçiliğine destek olacağı programlar desteklenecek. Özel sektörün eğitim teknolojilerinde yapmış olduğu yeni çalışmalar ekosisteme dahil edilecek ve eğitim teknolojilerinin sınıf içi kullanımına yönelik test ve pilot uygulamaları yapılacak.

Mesleki eğitim müfredatı sektörün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecek. Ulusal meslek standartları, ulusal ve uluslararası yeterlilikler, teknolojik gelişmeler ve sektörden gelen talepler doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim programları güncellenecek.

Turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamalı eğitim programları geliştirilecek. Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında mesleki ve teknik anadolu lisesinde okuyan öğrencilerin en az 3 yabancı dil öğrenmelerine ve turizm işletmelerinde yoğunlaştırılmış beceri eğitimi almaları yaygınlaştırılacak.

Mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları açılacak

Programa göre, 2025'te MEB tarafından yapılacak mesleki eğitim merkezleri ve meslek liselerinin yer seçiminde OSB'ler öncelikli olarak değerlendirilecek. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam olanaklarını artırmak için modeller geliştirilecek.

Mesleki ve teknik öğretim alanlarındaki öğretmen ihtiyacının karşılamak için üniversitelerle işbirliği yapılarak mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları açılacak.

Staj ve işletmede mesleki eğitim uygulamalarının niteliğini artırmak için işletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin meslek içi eğitim almalarına yönelik projeler geliştirilecek. İlgili proje kapsamında belirlenen pilot illerdeki mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldığı işletmelerin usta, usta öğretici ve yöneticilerine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretimde alan, dal açma ile kapatma süreci, yerel ihtiyaçlar ve sektör talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. İl düzeyinde sektöre uygun alanların bulunduğu okullar oluşturulması amacıyla yeni alanların açılması ve güncelliğini kaybeden alanların ise kapatılması sağlanacak.

İş gücü piyasası ile mesleki ve teknik eğitim arasındaki uyumun geliştirilmesi için gençlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapmaları sağlanacak. Öncelikli sektörlerdeki mesleki ve teknik eğitime yönelimin sağlanması için burs ve eğitim desteği gibi çeşitli teşvik mekanizmaları uygulanacak.

Mesleki ve teknik eğitim süreci bütüncül olarak planlanacak

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, özel sektörle işbirliği içerisinde mesleki ve teknik eğitimde bölüm ve alan bazında ihtiyaç planlaması yapılarak bölgesel ve sektörel düzeyde beceri ihtiyaç haritası çıkarılacak. Mesleki ve teknik eğitimde sektör ve bölge düzeyinde ise bölüm ve alan bazında beceri ihtiyaç haritası oluşturularak belirlenen okullarda gerekli alan ve dallar belirlenecek.

Mesleki ve teknik eğitim süreci bütüncül olarak planlanacak. Eğitim kademeleri arasında birbirini tamamlayıcı programlar geliştirilecek ve 60 mesleki teknik eğitim ortaöğretim programı güncellenecek.

Mesleki ve teknik eğitimde mesleğe özgü yabancı dil eğitimine ağırlık verilecek. Mesleğe özgü yabancı dil eğitiminde ihtiyaç alanlarına ait mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının güncellenmesine dair çalışmalar yürütülecek.