Türkiye, Balkanlar'dan gelecek olan yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Güney ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar geliyor

Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, pazar Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de, pazartesi Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

58 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi

Meteoroloji Genel müdürlüğü, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.

Toz taşınımı uyarısı yapıldı

Rüzgarın, cumartesi yurt genelinde güney yönlerden lodos şeklinde kuvvetli, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına, pazar günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Sıcaklıklarda gözle görülür düşüşler yaşanacak

Cumartesi yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Deprem bölgelerine sağanak uyarısı

MGM'den deprem bölgesi için de uyarı yapıldı.

MGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Deprem bölgesinde, Pazar gününden itibaren beş gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların deprem bölgesindeki bütün illerimizde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; cumartesi gününden itibaren Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta, pazar gününden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklığın; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının deprem bölgesindeki illerimizde, cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenmekte olup, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımının sebep olacağı toz fırtınası, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"