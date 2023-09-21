Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Tahminlere göre cumartesi günü yurtta güney şehirlerimizde sıcak hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, Ege Bölgesi'nin güneyinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceye yaklaşacak.

Yapılan açıklamaya göre: Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'te sağana yağış bekleniyor.

Öte yandan hafta sonu için de değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji, sıcaklık değerlerin artacağını belirterek bazı şehirlerde derecelerin 38'i göstereceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)