Tahminlere göre cumartesi günü yurtta güney şehirlerimizde sıcak hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, Ege Bölgesi'nin güneyinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceye yaklaşacak.

Yapılan açıklamaya göre: Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'te sağana yağış bekleniyor.

Öte yandan hafta sonu için de değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji, sıcaklık değerlerin artacağını belirterek bazı şehirlerde derecelerin 38'i göstereceği belirtildi.